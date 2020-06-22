【市後重點睇】道期升200點　金價高位回落

美匯指數報97.4，港匯企7.7502，離岸人民幣(CNH)見7.0702，美元兌日圓處106.95，歐元回升至1.1212，英鎊報1.2423。金價高見1,758美元後，回落至1,745美元。布油企42.44美元，紐油見39.89美元。道指期貨升200點，歐股早段全線向下，跌幅介乎0.14至0.29%。

●市後關注點

-22:00 歐元區6月消費者信心指數；美國5月二手樓銷售

●亞洲股市：日股收跌0.18%，澳股升1點。

●恒指公司推出5項新指數。

●滙豐推商業遙距開戶方案，中小企可使用基本服務。

●IDC：中國人工智能軟件及應用市場規模挑戰百億美元。

●金管局：中小企融資擔保首5月批出逾2100宗申請。

●中芯獲批上科創板，股價破頂，券商料可再升一倍...

●調查：英國仍是歐洲最具吸引力金融業投資地。

●汽車工業藍皮書：去年內地新能源車累計銷售首降。

●【大行報告】中金上調港交所目標價至343元。

●中證監副主席：續有半導體企業到科創板上市。

●中國經濟：端午內地出遊人次恢復到去年六成。

●手機設備股做好，傳摺疊iPhone明年面世。

●南韓6月首20日半導體出口按年增2.6%，對華出口升14%。

●永明金融指儲蓄保險回報有下調壓力，7月推新產品。

●基金公會調查：逾7成散戶看淡未來1年香港經濟前景。

●李小加：今年是香港新股重要一年，相信好中概股會回來。

●新盤動向：SEA TO SKY日內落實首輪銷售安排。

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