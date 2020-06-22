未開業先補貼！虛銀WeLab Bank獲批「保就業計劃」

政府公布第一期「保就業計劃」首批領取工資補貼的僱主名單，細看獲批結果，8間虛擬銀行之一的匯立銀行(WeLab Bank)亦榜上有名，目前匯立仍處於試業階段，意即該虛銀未正式開業，已向政府申領逾220萬元補貼。

匯立銀行於6月至8月，申領226.8萬元補貼，承諾受薪僱員人數為85人。匯立於3月時曾指，該行目前約有100名員工，未來會視乎營運情況再增聘人手。

值得留意的是，匯立為8間虛銀當中的唯一一家「本地薑」，並沒有夥拍中資機構競逐虛銀牌照，亦為名單上唯一一家獲批工資補貼虛銀。

即使虛銀仍未正式開業，已需投入不少經營及籌備資金，處於「燒錢」狀態，而疫情亦打亂部署，令虛銀延遲開業。

事實上，匯立試業已近兩個月，邀請約2,000位用戶參與，目前仍未公布具體開業時間，但冀在今年開業。

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