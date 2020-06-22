會計師公會對兩名執業會計師及一間法團紀律處分

香港會計師公會轄下一紀律委員會，於2019年12月9日就執業會計師葉啟賢、執業會計師吳文仲及開元信德會計師事務所有限公司(統稱「答辯人」)沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒佈的專業準則，對他們予以譴責。紀律委員會命令吊銷葉氏及吳氏的執業證書，並分別在9個月內及6個月內不向他們另發執業證書。

此外，紀律委員會命令葉、吳及開元信德須分別繳付罰款5萬港元、5萬港元及10萬港元。委員會同時命令答辯人須共同繳付公會和財務匯報局的費用，並將在考慮控辯雙方就事項的陳述後，釐定應繳的金額。

答辯人對紀律委員會的命令提出上訴，公會因此暫緩對外發布該命令。於2020年6月2日，法院允許答辯人撤銷上訴的申請，而公會亦在該日根據委員會的命令吊銷葉及吳的執業證書。

開元信德曾受聘為香港上市公司浩倫農業科技集團有限公司截至2012年6月30日止年度的新任核數師，以審計該公司及其附屬公司該年度的綜合財務報表，並發表了無保留的核數師意見。葉是負責該審計項目的執業董事，而吳是審計項目的質量控制覆核人。

公會收到財匯局的轉介，指該審計有違規情況。該公司於上一年度收購了一個集團，並發行承付票及可換股債券作為收購的代價。若該被收購集團未能達到年度最低溢利要求，收購代價將會作出調整。該公司沒有根據 Hong Kong Financial Reporting Standard第3號「Business Combinations」把收購代價的調整計算為或然代價。該公司更再犯會計錯誤，將代價的調整當作現金流項目處理，並將代價調整於出現溢利不足之後的財務年度才入帳。在審計過程中，答辯人沒有執行適當的審計程序以識別出財務報表有上述錯誤。

公會考慮所得資料後，根據香港法例第50章《專業會計師條例》第 34(1)(a)(vi)條及第34(1)(a)(viii)條作出投訴。答辯人承認投訴屬實，紀律委員會作出裁決。

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