中移5月5G客增1186萬戶 入套月費僅88元人幣
2020年06月22日 16:40
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(中新社圖片)
中國移動(00941)公布，5月份5G客量淨增1,186.4萬戶至5,560.9萬戶，佔整體於流動客戶的比重提升至5.87%。該公司今年5G上客目標為7,000萬戶。
中移上月整體流動通訊客量僅淨增25.2萬戶至近9.47億戶，可見市場已經飽和，惟期內4G客淨增380.9萬戶至逾7.57億戶。
內媒則於中移北京公司北京移動的官方應用程式(App)上，發現5G暢享套餐推出折扣優惠，原價每月128元人民幣(下同)的入門套餐，使用折扣券后，價格僅為88元，相當於69折，而其他檔位的套餐，也都以7折左右價格促銷。
與此同時，據報中國聯通(00762)也在本月15日至6月30日推出折扣合約，預存話費即可享受「暢爽冰淇淋5G套餐」7折優惠，原價129元的入門套餐打折後的價格為90元。
而中國電信(00728)的北京公司北京電信也在本月18日至30日推出「年中嗨購季」活動，原價129元的5G入門套餐，現在活動價格為103元，包含30GB流量和500分鐘通話。優惠合約需要綁定2年。
獨立電信分析師付亮認為，現時三大電訊商的5G套餐門檻還比較高，折扣後的入門月費接近90元，而現在內地手機用戶平均每月的費用只是40多元，5G最便宜仍相當於平均月費用的2倍。他續說，隨着5G手機價格下降，5G網絡覆蓋範圍不斷擴大，電訊商應進一步推出門檻更低的5G入門套餐，以促進更多的用戶從4G升級為5G，而這時時機已到。
亦有分析指，三大電訊商今年將總共再建設幾十萬個5G基站，但5G想要滿足基本覆蓋需求——即大城市深度覆蓋、地市重點場景覆蓋、企業無縫接入，大概需要5至8年時間。由於覆蓋還存在差距，電訊商雖然推出了5G套餐，但4G仍是主流。
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