上市公司商會建議暫緩「2%自由增購率」限制

香港上市公司商會建議暫緩2%自由增購率限制，並維持該安排至少9至12個月，令大股東不論因個人增持或公司回購，導致股份注銷而令持股量上升2%，都不必提出全面收購。該商會主席黃桂林認為，過去半年恒生指數度下跌逾千點，而環球經濟前景存在多個不明朗因素。另外，港版國安法、新冠肺炎疫情、地緣政治等，有關措舉能防患未然。

對於做法會否令公司股權集中，他認為，大股東增持股票有助穩定股價，減低市場波動，相信能惠及本港社會整體及大股東增持股份公司的全體股東。他又指，現時香港股市估值便宜，相信暫緩安排可吸引更多大股東回購股份，惟現時未就相關建議正式向港府提出。

事實上，有關建議曾於2008年提出，惟遭香港證監會否決，並指建議若實施，很可能對香港作為國際金融中心的地位構成負面影響。在1987年暫時寬免觸發全面要約的35%界線及5%自由增購率的做法，當時亦備受批評。

黃桂林指，現時情況有別於2008年時的情況，認為政府應防患未然，預先增加可用工具，惟強調香港現時並未出現經濟危機。

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