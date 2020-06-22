國泰君安涉多項失當　遭證監會處罰2520萬元

香港證監會譴責國泰君安證券香港，並處罰2,520萬元，因公司曾干犯多項內部監控缺失及違規事項，當中涉及打撃洗錢、處理第三者資金轉帳和配售活動、偵測虛售交易及延遲匯報。

證監會調查發現，國泰君安在2014年3月至2015年3月期間，為客戶處理逾1.5萬筆合共約375億港元的第三者存款或提款時，沒有採取合理措施，確保設有合適的保障，以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

證監會又指，其在擔任一間香港上市公司的全球發售配售代理時，沒有採取合理的步驟，以確定客戶的認購申請，與國泰君安對有關客戶的背景和資金來源的認識是否相符，並在有懷疑的理據時作出適當的查詢。

證監會又指，國泰君安在2014至2016年間，未能及時偵測到590宗潛在的虛售交易。

證監會法規執行部執行董事魏建新表示，本會因國泰君安的嚴重系統性缺失和內部監控缺失而對其採取的紀律行動，應可令持牌法團有所警惕，明白設立充分且有效的保障措施的重要性，以減低它們在面對潛在可疑交易時成為助長洗錢等非法活動的工具的真正風險。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626