勝龍國際預期虧損大幅減少

公司擁有人應佔之未經審核綜合虧損之預期減少主要由於物業、廠房及設備的折舊較去年同期減少約809.3萬元；並無就物業、廠房及設備於去年同期確認的減值虧損約414.7萬元；借貸業務收入的增長是由於2020年財政年度確認了全年的收入，該業務從2018年12月開始，通過收購威力財務有限公司的全部股權而開始；及由於採取了成本控制措施，行政費用及其他經營費用較去年同期減少。

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