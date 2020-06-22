勝龍國際預期虧損大幅減少
2020年06月22日 18:25
東網電視更多新聞短片
勝龍國際(01182)預期虧損大幅減少，與2019年3月31日止年度錄得的公司擁有人應佔之未經審核綜合虧損約為3,889.8萬港元相比，集團預計截至2020年3月31日止年度錄得的公司擁有人應佔之未經審核綜合虧損將會大幅減少。
公司擁有人應佔之未經審核綜合虧損之預期減少主要由於物業、廠房及設備的折舊較去年同期減少約809.3萬元；並無就物業、廠房及設備於去年同期確認的減值虧損約414.7萬元；借貸業務收入的增長是由於2020年財政年度確認了全年的收入，該業務從2018年12月開始，通過收購威力財務有限公司的全部股權而開始；及由於採取了成本控制措施，行政費用及其他經營費用較去年同期減少。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！