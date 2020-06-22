劈炮潮未完！德勤逾5個半月累辭或退任59企核數師
2020年06月22日 18:27
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再辭任上市公司核數師！計及周一(22日)辭任亞太資源(01104)核數師，德勤過去半年多已公布辭任及退任63家香港上市公司核數師職務。
亞太資源公布，由於未能與德勤就截至本年6月30日止年度的核數費用達成共識，德勤已辭任該公司核數師，自昨日起生效。公司同時委任國富浩華(香港)會計師事務所填補德勤空缺，同日生效。
據本報統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少63家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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