新股專輯：萬國數據傳在港二次上市　集資約10億美元

再有中資概念股擬來港第二上市！據外電引述消息人士報道，中國數據中心營運商萬國數據考慮在港二次上市，集資約10億美元(約78億港元)。

報道指，該公司正在與投行就潛在的交易展開合作，惟目前正處於磋商階段，交易的時間及集資規模均存有變數。

該公司於2016年在美國納斯達克市場上市，上周五收市報75.16美元，市值達114.28億美元。截至2020年3月31日，其營運中的數據中心總機房面積近23萬平方米，另有逾11萬平方米的數據中心總機房正在建設。

值得留意的是，該公司在2018年7月曾遭沽空機構「殺人鯨」(Blue Orca Capital)狙擊，當時股價暴瀉40%，公司並隨即刊發新聞稿澄清，並針對沽空報告內容逐點回應，今年4月再遭沽空機構J Capital Research狙擊。

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