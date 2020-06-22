微創醫療科學擬配股籌集2億美元
2020年06月22日 18:57
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微創醫療科學(00853)公布，公司正考慮就建議配售委聘一名或多名配售代理，據此可能根據公司股東授出的一般授權配售本公司將予發行的若干數目的新普通股，並預計籌集約2億美元。由於配售事項未必一定會按擬定進行或可能完全不會進行，故股東及投資者於買賣公司股份或其他證券時務請審慎行事。公司將於適當時候刊發進一步公告。
該公司指，新型冠狀病毒肺炎疫情在全球爆發對2020年上半年的業務造成不利影響。根據目前可獲得的資料，集團於截至2020年5月31日止5個月的收入錄得較2019年同期減少20至25%(剔除匯率影響)。在無不可預見的情況下及受多項因素的規限，董事會目前預期集團的收入於2020年下半年將會繼續改善，並認為於2020年的表現將與2019年的表現基本相符。雖然公司預計中國市場的不同業務分部的收入將按不同比率增長，集團若干其他分部的國際業務的收入可能會下滑。
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