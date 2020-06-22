微創醫療科學擬配股籌集2億美元

該公司指，新型冠狀病毒肺炎疫情在全球爆發對2020年上半年的業務造成不利影響。根據目前可獲得的資料，集團於截至2020年5月31日止5個月的收入錄得較2019年同期減少20至25%(剔除匯率影響)。在無不可預見的情況下及受多項因素的規限，董事會目前預期集團的收入於2020年下半年將會繼續改善，並認為於2020年的表現將與2019年的表現基本相符。雖然公司預計中國市場的不同業務分部的收入將按不同比率增長，集團若干其他分部的國際業務的收入可能會下滑。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626