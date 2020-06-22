中國經濟：國務院發布支持出口產品轉內銷實施意見

國務院辦公廳發布關於支持出口產品轉內銷的實施意見，提出加快轉內銷市場准入。在2020年底前，對依據出口目的國標準生產且相關標準技術指標達到中國強制性標準要求的出口產品，因疫情影響轉內銷的，允許企業作出相關書面承諾，通過自我符合性聲明的方式進行銷售，法律法規另有規定的從其規定。外貿企業要對出口轉內銷產品加貼的中文和外文標簽、標識的一致性負責。

意見還指出，引導外貿企業精準對接國內市場消費升級需求，發揮質量、研發優勢，應用大數據、工業互聯網等技術，通過個性化定制、柔性化生產，研發適銷對路的內銷產品，創建自有品牌，培育和發展新的消費熱點，推動消費回升。鼓勵外貿企業充分利用網上銷售、直播帶貨、場景體驗等新業態新模式，促進線上線下融合發展。

此外，意見稱將做好融資服務和支持。鼓勵各類金融機構對出口產品轉內銷提供金融支持，加強供應鏈金融服務，結合實際開展內銷保險項下的保單融資業務，加大流動性資金貸款等經營周轉類信貸支持。

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