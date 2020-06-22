內地創業板註冊制首批受理33家企業

內地深交所創業板改革並試點註冊制的首批獲受理企業名單周一(22日)收市後亮相，合共33家在審企業，由18家保薦人保薦，其中首次公開招股(IPO)的企業32家、再融資企業1家。

IPO企業中，來自「計算機、通信和其他電子設備製造業」行業的企業最多，達4家，其他行業包括軟件和信息技術服務業、房地產、汽車製造業等。

深交所表示，首批企業正式受理，標誌着創業板改革並試點註冊制實踐操作又邁出重要一步。該所將繼續在中證監的指導下，堅持市場化、法治化方向，以開明的態度、透明的標準、廉明的作風、嚴明的紀律，扎實開展在審企業和新申報企業的受理、審核等工作，全力保障創業板改革並試點註冊制高效推進、平穩落地。

該所稱，對在審企業申請文件進行核對並作出是否受理決定時，着重檢查申請文件的齊備性，強調發行人和中介機構應嚴格對照相關規則要求，做好招股說明書等申請文件的製作，特別注意申請文件與中國證監會及深交所規定的文件目錄是否相符，確保申請文件齊備、規範，避免後續不必要的補正，提高申報工作效率。

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