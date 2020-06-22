疫情改變購物模式　57%中國消費者減少到實體店

疫情大爆發改變市民購物及付款方式，Mastercard調查顯示，亞太區消費者的購物行為正迅速轉移至電子渠道，即使疫症過後習慣仍會持續下去。

Mastercard在全球多個國家進行調查，分析現在及未來消費者行為的影響。該調查指出，人們傾向使用電子支付和減少使用現金，促使電子商貿和感應式支付持續發展且愈趨普及化。調查反映企業，尤其是中小企，需要在疫情期間及過後轉型至電子商貿及提供網上服務。

電子商貿在亞太區愈趨普及，身處澳洲(30%)、印度(49%)、中國(55%)及日本(34%)的受訪者均表示，正計劃在網上進行更多消費。與此同時，消費者亦認為減少到實體店消費已是大勢所趨，當中中國達57%。

在亞太區，平均46%的消費者表示，正計劃減少使用現金，此外，大多數人認為轉用感應式支付已成為大勢所趨。

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