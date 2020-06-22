新股專輯：騰訊有份！祖龍娛樂擬月底招股 集資15億元
2020年06月22日 19:42
東網電視更多新聞短片
新股市場熱鬧，外媒引述消息人士透露，騰訊(00700)有份投資的中國手機遊戲開發商祖龍娛樂今日(2日)起預路演，並計劃月底開始公開招股，集資額介乎1億至2億美元(約7.8億至15.6億港元)。
據初步招股文件，騰訊持有祖龍娛樂17.5%的股權；中國影視及遊戲公司完美世界(002624.SZ)持有23.1%股權。祖龍娛樂旗下的遊戲包括《龍族幻想》、《萬王之王3D》、《天空紀元》等。
該公司於2019年扭虧為盈，錄得盈利1.19億元人民幣(下同)，2018年同期虧損7,450萬元；收入按年增加22.65%至10.67億元；毛利率為83.4%，按年上升3.3個百分點。2019年平均月活躍用戶344.21萬名，按年增加12.68%，但較2017年下跌19.76%；平均月付費用戶則達50.15萬名，按年上升24.31%，較2017年亦跌23.12%。每名用戶每月平均收入為26元，按年增加8.33%。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！