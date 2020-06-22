新盤UPDATES：將軍澳大型新盤料周內啟動首輪銷售

將軍澳大型新盤收票數字節節上升，刺激發展商開盤信心增加，料周內正式啟動首輪銷售攻勢，而其他各區多個全新項目亦快將登場。

●SEA TO SKY日內落實首輪銷售安排

長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY的市場反應理想，日內將會公布銷售安排，落實周內首輪開售詳情。因應市場需求大，公司為該盤三、四房戶買家預留的一按資金，由原本10億增至15億港元。

長實集團高級營業經理楊桂玲透露，暫時客源佔約五成來自九龍區，近四成買家受單位可用性吸引而考慮入市。

香港置業行政總裁李志成指出，是次於區內開設樓盤專門店，希望吸納更多客源。公司將向其中3名三房或以上單位的買家，贈送價值28,888元智能家居優惠。

●滿名山洋房售7,500萬元

嘉里建設（00683）旗下屯門滿名山，剛售出山庭H21號洋房，實用面積2,865方呎，花園面積1,711方呎，成交價7,500萬元，呎價26,178元。

●雲海特色戶3,399.9萬元獲承接

新鴻基地產（00016）位於馬鞍山的雲海，剛售出Sandalwood Court 第2座10樓A單位，實用面積1,354方呎，平台面積354方呎，成交價3,399.9萬元，呎價25,110元。

●The Campton平台特色戶呎售逾2.15萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，售出3樓Q室特色單位，實用面積348方呎，連321方呎平台，售價748.3萬元，呎價21,503元。

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