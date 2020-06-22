K2 F＆B：疫情對集團業務影響屬暫時性

為減輕暫時關閉食肆及不允許堂食的限制所帶來的影響，集團已對員工的工作時間作出調整，而部分員工於該期間放取無薪假期。

由於集團租戶的業務亦受疫情爆發影響，預期來自租戶租賃物業的租金收入將因而受到影響。因此，集團正密切監察其租戶的營運及生存能力，並積極與租戶接洽，以了解其未來計劃，並於必要或合宜時物色新租戶以取代有關租戶。

於公告日除美食街外，集團的食肆均已恢復營運。然而，持續的防疫控制措施(例如保持安全距離、在家工作、外遊限制及其他相關控制措施)將影響集團的業務。董事會認為，疫情爆發對集團業務營運的影響屬暫時性，有信心隨著有關限制逐步解除時，其營運將逐步恢復。

集團將持續密切監察情況發展，並提醒股東及有意投資者於買賣該公司證券時務必審慎行事。

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