陞域集團鄧耀昇：酒店餐飲業務受到疫情影響

近月市況轉差，舖王鄧成波家族出現棄購及放售旗下物業的情況。陞域集團主席鄧耀昇表示，在疫情最嚴峻的階段，集團的酒店、餐飲等業務亦難免受到影響。

他又指出，集團發展一向穩健，除物業投資及管理外，亦積極發展多元化業務，如酒店及餐飲服務、金融服務、共享工作間、安老服務等。各項業務並不獨立發展，而是互相緊扣，以發揮協同效應。其中酒店及其他多元化業務除為集團提供營運收入外，亦同時令集團與鄧成波家族共同管理的物業資產價值穩步提升，由2017年約300億港元躍升至今約750億港元。

未來該集團將持續以長遠資產增值策略為中心，把握市場機遇，善價沽出物業以釋放資產潛力之餘，亦會同時積極物色並購入具投資潛力的項目，以優化物業組合整體質素。業務方面，該集團正致力研究開拓共居、健康養生安老等方面，並將科技融入業務，以開創未來新的發展。

翻查資料，四月份，舖王鄧成波家族就旺角新填地街一幢酒店物業取消交易。當時陞域集團榮譽主席鄧成波回覆表示，由去年中美貿易戰及社會事件，至今年新冠肺炎疫情，對酒店業打擊甚大，因此集團正重整相關業務的發展步伐，因而調整部分交易部署，此乃正常交易及商業決定。

此外，5月該家族委託第一太平戴維斯，放售位於油麻地、筲箕灣、太子、佐敦及灣仔，合共5項商業舖位物業，意向價共約15億港元。該批物業包括油麻地窩打老道40號1至2樓、佐敦吳松街42至52號大觀樓地下至4樓、太子道西90至94號多層、灣仔道177至179號地下及1樓，以及筲箕灣中心地下及1樓。各項物業面積介乎1.19萬至2.4萬方呎，意向價約1.6億至3.8億元。

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