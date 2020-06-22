摩通淡友重新看好美股　指「小型股」升勢將結束

外國媒體報道，駐倫敦的摩根大通策略師Mislav Matejka轉為看漲美國股市，並將美股投資評級由「中性」調高至「增持」。他預計周期股及小型股升勢結束後，在刺激措施維持下，美股在下半年表現優於其他地區。

Matejka的團隊在2018年和2019年一直看好美國股票，直到去年年底獲利回吐。今年1月份時，他們看淡美國股票。

Matejka認為，最近的周期股板塊行情將在4周6周後逐漸消失，因為由於擔心下半年經濟活動因疫情風險以及封鎖期積累的壓抑需求將耗盡，此後美國將重返區域領導地位，而且美股有更好的行業板塊組合。

在板塊方面，他表示繼續配置科技股，並建議重新進入類債券板塊，市場領導地位將再次由防禦型和增長型板塊主導。

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