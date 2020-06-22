樓價UPDATES：美孚新邨套三房減價逾77萬沽

大型屋苑再錄減價成交，荔枝角美孚新邨套三房單位，放盤約1個月，減價77.2萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大潭碧濤閣高層A室，實用面積約2,534方呎，四房連雙套房間隔，望海景，日前終以90,000元獲承租，實用呎租約35.5元，上述為該盤本月首宗租賃成交個案，現時屋苑未有租盤。

●西區寶翠園5座極高層G室，實用面積1,110方呎，套三房間隔，享海景，以3,850萬元易手，實用呎價34,685元， 呎價創項目今年新高，原業主於2001年7月以890萬元買入，持貨19年帳面獲利2,960萬元，單位升值333%。

●北角和富中心12A座中層A室，實用面積840方呎，套三房間隔，享海景，原開價1,580萬元，放盤兩個月，劈價102萬元，減幅6.5%，以1,478萬元沽出，實用呎價17,595元。

●北角丹拿花園5座低層D室，實用面積658方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1,138萬元承接，實用呎價17,295元，原業主早於1996年8月購入上址自住，當時作價420萬元，轉手帳面獲利718萬元，近24年升值1.7倍。

●北角健威花園A座中層6室，實用面積456方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以706萬元承接，實用呎價15,482元。

●小西灣藍灣半島8座低層8室，實用面積約602方呎，套三房間隔，獲外區用家斥資約951萬元承接，實用呎價約15,797元。

●小西灣藍灣半島2座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，獲租客以18,000元租入，實用呎租約39.6元，業主於2000年12月以243.7萬元購入，租金回報約8.9厘。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場5號高層A室，套三房間隔，實用面積約748方呎。以1,180萬元放盤約1個月，獲外區客接洽，雙方議價後減價77.2萬元，以1,102.8萬元成交，實用呎價約14,743元。

●長沙灣西九四小龍6月暫錄34宗成交，其中昇悅居佔5宗，平均實用呎價約17,563元，成交包括5座中D室，實用面積378方呎，一房間隔，最初開價750萬元，放盤僅一星期，現以717萬元沽出，實用呎價18,968元。

●西南九龍匯璽2A座中層B室，實用面積約1,327方呎，四房雙套房連工人套間隔，望海景，日前以50,000元租出，實用呎租約38元，該盤同類型四房單位本月至今累錄4宗租賃成交，現時有約19個單位放租，月租叫價由48,000元起。

●何文田巴富洋樓B1座中層C室，實用面積1,195方呎，套三房間隔，另設工人套房，剛連同車位以1,915萬元成交，實用呎價16,025元，原業主於2009年12月以838萬元連車位買入，持貨10年半，帳面獲利1,077萬元離場。

●牛池灣威豪花園2座低層H室，實用面積435方呎，兩房一廳間隔，原開價700萬元，減價30萬元或4.3%，以670萬元沽出，實用呎價15,402元。

●牛頭角得寶花園B座中層4室，實用面積約254方呎，一房兩廳間隔，獲外籍租客以每月11,000元承租，實用呎租約43.3元，新租客於九龍灣商貿區工作，為方便上班而租住上址，屋苑本月暫錄約11宗租賃成交，平均實用呎租約37元。

●將軍澳居屋寶盈花園3座中層J室，實用面積427方呎，兩房一廳間隔，未補價第二市場原先開價540萬元，減價30萬元或5.6%，獲區內買家以510萬元綠表價承接，實用呎價11,944元。

●將軍澳廣場8座頂層連天台特色戶，實用面積429方呎，兩房間隔，擁131方呎天台，最初叫價880萬元，現減價42萬元，以838萬元易手，實用呎價19,534元，新買家為上車客。

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新界區

●馬鞍山居屋錦豐苑錦蘭閣低層7室，實用面積545方呎，兩房兩廳間隔，未補價第二市場開價580萬元，微減12萬元，減幅約2.1%，以568萬元沽出，實用呎價10,422元。

●馬鞍山銀湖．天峰2座高層H室，實用面積603方呎，兩房連儲物室間隔，原叫價980萬元，減價20萬至960萬元易手，實用呎價15,920元。

●馬鞍山薈朗2座低層B8室，實用面積296方呎，一房間隔，以532萬元沽出，實用呎價17,973元，原業主於2016年9月以約447萬元一手購入，帳面獲利85萬元，單位於4年內升值19%。

●沙田居屋愉翠苑愉民閣高層7室，實用面積650方呎，套三房間隔，原開價760萬元，放盤3星期，減幅2.3%，速於未補價第二市場以742.8萬元易手，實用呎價11,428元。

●沙田希爾頓中心錄6月首宗成交，單位為B座低層4室，實用面積約283方呎，一房間隔，日前以480萬元沽出，實用呎價約16,961元，屋苑現時有31個單位放售，叫價由490萬元起。

●元朗世宙1座高層K室，實用面積646方呎，套三房連儲物房間隔，原業主叫價約1,030萬元放售半年，獲區內用家洽商承接，終以919萬元成交，較放盤價累減逾百萬元，實用呎價約14,226元，原業主於2016年9月以約809.3萬元購入，轉手帳面獲利109.7萬元，單位升值約13.6%。

●元朗峻巒1A期11A座中層C室，實用面積約530方呎，兩房間隔，望內園景，由2019年7月開始放盤，原業主開價750萬元，經議價後減價65萬元或約8.7%，至近日以685萬元沽出，實用呎價約12,925元。

●天水圍嘉湖山莊賞湖居1座高層C室，實用面積551方呎，三房兩廳間隔，區內客以583萬元購入上址自用，實用呎價10,581元，原業主2015年以約425萬元買入，帳面獲利約158萬元。

●天水圍嘉湖山莊翠湖居4座中層B室，實用面積633方呎，套三房間隔，業主願意減租500元，獲區內客以14,000元即睇即租，實用呎租22.1元，如以現時同類型單位的銀行估價約658萬元計算，租金回報率達2.6厘。

●屯門麗日閣中層A室，實用面積258方呎，原則兩房改一房間隔，叫價約9,000元放租，由於鄰近屯門市中心，客人考慮不久即決定承租，雙方輕微議價後以8,800元租出，實用呎租約34.1元。

●屯門居屋兆安苑D座低層6室，實用面積495方呎，兩房一廳間隔，區內首置客見單位附設雅裝，毋須重新裝修，加上原業主增加議幅，累積減價35萬元，於已補價自由市場以485萬元購入自用，實用呎價9,798元。

●荃灣海之戀8座高層C室，實用面積391方呎，一房間隔，原先開價858萬元，放盤兩星期，減價28萬元或3.3%，以830萬元成交，實用呎價21,228元，新買家為上車客，原業主於2017年6月以720萬元一手買入，持貨3年，「鬆綁」即沽，帳面獲利110萬元或15%。

●東涌藍天海岸1座極高層D室，實用面積806方呎，套三房間隔，享全海景，同類放盤十分罕有，單位於本月初放盤，叫價1,100萬元，幾經議價後，最終以970萬元易手，實用呎價12,035元。

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