夜市UPDATES：美股反覆轉升　港夜期高水

受蘋果公司向好帶動，美股反覆轉升，道指目前報25,885點，升14點或0.06%；標指目前報3,101點，升3點或0.11%；納指報9,989點，升43點或0.44%。

港股期指夜市報24,551點，升95點，高水40點。

【21:30】美國新冠肺炎感染個案回升，美股承接上周五(19日)跌勢，周一(22日)早段繼續受壓，道指低開174點，報25,697點，納指跌12點，至9,93點。

摩根大通策略員Mislav Matejka發表報告，把美股投資評級由「中性」調高至「增持」，亦是今年來首次唱好，原因除了華府龐大財政及聯儲局貨幣政策支持外，亦受惠於科技股及其他增長行業推動，相信美股下半年將跑贏其他地區市場。

另邊廂，滙豐報告認為，聯儲局雖然有充足彈藥安撫市場情緒，但經濟基本因素的憂慮揮之不去，因為提供流動性不足以解決未來數月違約率上升的威脅，不排除高風險資產包括美股出現短期拋售。該行並提到其他風險因素，包括中美疫情惡化、民主黨在美國大選取得大勝，以及美國第二輪刺激措施欠奉。

公司消息方面，美國航空周日(21日)宣布發行新股及可換股票據各7.5億美元，加上發行15億美元高級票據和取得5億美元貸款，合共獲35億美元新融資，美國航空股價早段瀉5.63%至15.1美元。

美國最大肉類加工商泰森食品（Tyson Foods）一家廠房生產的雞肉被中國禁止進口，股價早段跌2.12%至61.88美元。

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