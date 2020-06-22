疫情加鮮肉短缺　全球肉罐頭需求激增

新冠肺炎下各國實施封鎖措施，促使人們紛紛儲糧，之後新鮮肉類供應短缺，加上不少民眾陷入失業，令全球肉罐頭的需求激增。外電報道，截至6月13日的15週以來，美國的罐頭肉銷售額飆升了70%以上。

在英國的罐裝鹹牛肉，銷量也開始飆升，即使是在本來就受歡迎的南韓，肉罐頭的銷售額也以多年來最快速度成長。

報導提到，歐洲最大的肉製品加工商Danish Crown集團旗下擁有Tulip品牌部門的行政總裁Kasper Lenbroch預計，今年在全球120個市場銷售的Tulip豬肉午餐肉銷售額將增長25%。

此外，巴西第2大食品加工公司Marfrig行政總裁Marcelo Secco表示，最近美國肉類價格上漲，促使消費者轉向罐裝替代品，預料今年相關產品的銷售將達到3,500公噸，與去年的1,800噸相比，幾乎增長一倍。

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