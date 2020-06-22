壹傳媒去年虧損4.15億元 五年累蝕逾19億元
2020年06月22日 22:01
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黎智英旗下壹傳媒(00282)業績連續五年錄得虧損！公司周一(22日)公布，截至今年3月底止全年度股東應佔虧損逾4.15億港元，按年擴大22.68%，而過去5年累蝕逾19億元。過去10年以來，公司累計虧損更逾27億元。
據壹傳媒業績報告，期內，該公司總收益按年跌11%至11.58億元。其中，管理層一直揚言致力開發的數碼業務，虧損1.24億元；印刷業務虧損顯著擴大1.18倍至逾2.85億元。每股基本虧損15.8仙，公司不派發末期息。
分析認為，壹傳媒數碼業務靠訂閱維持，難以持續增長，另方面廣告收入收縮，擔心其股價未來會一浪低於一浪。如其股價跌穿0.1元的關口，向下再跌的訊號會非常大，呼籲投資者不要沾手該公司股票。
壹傳媒股價周一跌1.82%，收報0.108元。
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