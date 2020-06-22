營運虧損　《台蘋》證實裁員140人

台蘋表示，裁員範圍包括數位及紙媒編輯部共65人，業務及行政部門約75人。編輯部的裁員方向，主要是調整地方新聞的傳統作法。「去年推動訂閱制，即已知道這是一條辛苦的路。今年迄今，因受到新冠肺炎影響，廣告收入銳減，台灣營運虧損，不得不忍痛裁員，依照勞基法辦理資遣」。

針對裁員，《台蘋》工會在Facebook表示，理解資方在目前環境下面臨虧損，但近年來同事都努力配合公司轉型，如今卻要承擔發展不順的後果，工會表示非常遺憾與不解。

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