營運虧損 《台蘋》證實裁員140人
2020年06月22日 22:34
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《台蘋》證實裁員。
壹傳媒(00282)黎智英旗下的台灣《蘋果日報》(《台蘋》)周一(22日)下午證實，受新冠疫情影響致營運虧損，即日起分批資遣約140名員工，裁員比率約為13%。
台蘋表示，裁員範圍包括數位及紙媒編輯部共65人，業務及行政部門約75人。編輯部的裁員方向，主要是調整地方新聞的傳統作法。「去年推動訂閱制，即已知道這是一條辛苦的路。今年迄今，因受到新冠肺炎影響，廣告收入銳減，台灣營運虧損，不得不忍痛裁員，依照勞基法辦理資遣」。
針對裁員，《台蘋》工會在Facebook表示，理解資方在目前環境下面臨虧損，但近年來同事都努力配合公司轉型，如今卻要承擔發展不順的後果，工會表示非常遺憾與不解。
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