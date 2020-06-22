【財經評論】甲廈租務知寒暑　經濟積弱須正視

過去經濟蓬勃發展，資金四方八面湧港，中環甲級寫字樓不愁租客，租金水平處全球先列。可隨着中美貿易戰出現，香港社會動盪，加上新冠肺炎疫情和港版國安法連環衝擊，甲級商廈租務每況愈下，最新空置率更創金融海嘯後新高，反映即使中概股排隊來港上市，但卻未能提振企業投資意欲，難掩經濟底子虛弱。如何能走出危機，實在令人疑惑不安！

地產行業統計顯示，五月份中環的甲級商廈空置率升至百分之五，需求疲弱，租金下跌是意料中事，次一線的九龍商業區租金跌幅更甚。事實上，疫情重擊經濟，再加上港版國安法增添不明朗因素，近月頻傳中環超甲級寫字樓出現國際金融機構租戶棄租個案，一則反映企業節省成本應對經濟寒冬，或減租樓面，或搬往租金較平的乙級商廈；二則在考慮香港的地緣政治風險上升之下，外資暫停擴充在港業務，甚至收縮業務規模。其實，從近年啟德大型商業地皮流標收場，已能窺探出商業信心轉弱，如今數據顯示租務下滑，大概就推算出香港經濟是寒是暑！

甲級商廈乏人問津，乙級商廈亦未見因「降級」租戶湧入而現旺場。如是者，新商業中心如東九龍的發展步伐將會放慢，連帶殘舊而低效率的工業大廈重建亦會受到影響，整體投資景氣疲弱，對分區發展規劃、建築業景氣等，都會造成負面影響。

作為國際都會，靠的不能是單一資金來源，而是多元化國際資金積極參與。表面上，大量中概股來港上市，暫時營造出沒有走資、一切安好的景象。但實體經濟是一面活生生的「照妖鏡」，將真實景氣表露於人前，商廈租務就是例子。更何況如今香港有廿三萬失業大軍，當政府推出維持數月的保就業計劃完結，不排除新一輪企業倒閉及裁員潮將出現，而時間正正是年關之前。

若本土及外資對經濟前景未改觀，不願意流入實體經濟作長線投資，股市終歸難長期脫離基本因素，而具質素的龍頭中概股畢竟又只是少數，意味對於港股表現和資金流入的效用都會遞減。若然港府沒有板斧穩定外資信心和改善社會氣氛，經濟流血不止，後果不難預見。

近日見港府高官頻頻出來自說自話，倒不如少說多做實際有益之事。商用物業租金下跌，緊接下來的好可能是價、量齊跌。淡風持續，失業率進一步惡化，最怕是高企的住宅樓價亦難再長期離地，引發骨牌式斷供潮，令港人毛骨悚然的「九七夢魘」恐一夜重臨，絕非危言聳聽！

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