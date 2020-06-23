東方日報B2：中環甲廈半成閒置　嘯後最「空」

新冠肺炎疫情肆虐打擊商廈市況，香港核心商業區寫字樓淪為重災區。仲量聯行公布的《香港地產市場觀察》顯示，截至今年5月份，中環甲級寫字樓空置率按月上升0.4個百分點至5%，創2008年金融海嘯後最高。有市場人士預計，相關物業空置率依然未見頂，預計會進一步上升，並拖累租金下挫最多兩成。

據仲量聯行資料，上月中環甲廈租金也持續下滑，區內商廈平均呎租102.4元，按月再跌2.7%，按年則跌15.6%，無論按月或按年也是跌幅最多的地區。

至於灣仔及銅鑼灣，5月份區內甲廈空置率為6.1%，按月增0.3個百分點，平均呎租64.1元，分別按月及按年跌1.8%及7.1%。而港島東同類物業空置則為3.6%，較對上一個月升0.3個百分點，平均呎租51.7元，按月跌1.1%，較去年同期則挫5.9%。

九龍區方面，以尖沙咀跌勢最嚴重，區內甲廈空置率6.5%，按月上漲0.3個百分點，該類物業平均呎租為49.6元，分別按月及按年下挫2.2%及6.7%。至於九龍東空置維持高水平，達到13.7%，較四月份升0.1個百分點，平均呎租則31.5元，按月低2%，較去年同期則跌5.7%。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，空置率上升繼續對租金造成壓力，不過租金跌幅已較過去數個月緩和，如中環甲廈租金於4月份按月回落4.5%，惟上月有所放緩。他補充，由於經濟前景未明，加上業主較以往願意下調租金預期，租客傾向續租以節省搬遷的資本開支。

該行大中華研究部主管黃志輝補充，租賃需求仍疲弱，整體甲級寫字樓市場於5月錄得19.65萬方呎的負吸納量，中環則錄11.56萬方呎，為1年多以來的按月最高。他指出，新租賃成交主要集中在中環以外地區，其中兩家在非核心商業區物色辦公地點的金融機構，均選擇落戶銅鑼灣。

投資者看淡寫字樓後市走勢，正八集團主席廖偉麟認為，疫情尚未解決，加上訪港旅客數字大幅下滑，拖累大市氣氛。他相信中區甲廈空置率將繼續向上，而租金未來將再有10至20%的跌幅。他又預計，該類物業的買賣價格也難免回落，預計平均呎價將下挫兩成至2.7萬至2.8萬元水平。不過他料，各國採取量化寬鬆措施，長遠始終有利資產價格。

資深投資者蔡志忠則表示，目前經濟前景不明朗、失業率高企，加上新冠肺炎疫情未緩和，以及中美貿易戰升溫，令各類企業停止擴充。而個別更縮減規模，甚至遷離核心區，反映全港營商環境氣氛差，中區空置率上升屬無可避免。

他預料，由大業主或大型發展商持有的甲廈物業，租金將錄8至10%跌幅，而由個別業主持有的甲廈單位，估計將會被鋤價，跌租將高達15%。

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