現金充足不再是罪　日本股市成「派息天堂」

日本企業現金過剩一直是投資者低估其股票價值的一個重要原因，然而「十年河東十年河西」，現時在新冠肺炎疫情下，日企派息分紅增加和強勁的現金餘額緩衝，成為了利好股價的因素。

數據顯示，東證指數成分公司持有約493萬億日圓現金，比五年前增加了75%。由於疫前使到其他地區的股息回報前景變得黯淡，日本企業不像其他國家那麼容易削減派息，因此其派息吸引力正在增強。

另外，Topix成分公司的股息收益率已從2006年的不到1%上升至2.5%左右。派息比率已升至創紀錄水平，而股息支付率超過30%的公司比例也已升至73家，創歷史新高。

法興銀行分析師認為，在目前發達市場派息存在不確定性的情況下，日本被認為是一個安全的派息天堂，這要歸功於日本強勁的資產負債表，以及日本沒有美歐限制派息的監管或法律框架。

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