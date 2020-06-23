美股收市：道指升153點　納指創新高

美國股市周一(22日)上漲，3大指數低開高走，當中以科技股為主的納指創收市新高。道指收報26,024點，升153點或0.59%；標指收報3,117點，升20點或0.65%；納指收報10,056點，升110點或1.11%，創收市新高。

大型科技股做好，蘋果公司(Apple Inc)舉行WWDC開發者大會，宣布旗下Mac電腦將使用自家製的晶片，刺激股價收漲2.62%，報358.87美元，創收市新高。

此外，微軟收漲2.78%，帶動道指升勢；亞馬遜和Netflix分別收升1.45%和3.16%，齊創收市新高；至於視像會議平台Zoom收漲3.2%至251.27美元，也創出收市新高。

Bokeh Capital創始人Kim Forrest認為，投資者似乎將股市將上漲看成經濟恢復正常的指標。不過，他認為如果新冠肺炎確診人數太多，一部分經濟或再關停，這恐將影響市場表現。

世界衛生組織(WHO)周日(21日)宣布新冠肺炎單日新增確診逾18萬宗，當中很多來自美國；至於南韓周一表示進入第二波疫情。

對於後市，摩根大通策略員Mislav Matejka發表報告，把美股投資評級由「中性」調高至「增持」，亦是今年來首次唱好，原因除了華府龐大財政及聯儲局貨幣政策支持外，亦受惠於科技股及其他增長行業推動，相信美股下半年將跑贏其他地區市場。

另邊廂，滙豐報告認為，聯儲局雖然有充足彈藥安撫市場情緒，但經濟基本因素的憂慮揮之不去，因為提供流動性不足以解決未來數月違約率上升的威脅，不排除高風險資產包括美股出現短期拋售。該行並提到其他風險因素，包括中美疫情惡化、民主黨在美國大選取得大勝，以及美國第二輪刺激措施欠奉。

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