黑石大佬：料未來數月美國經濟「大V」復甦

全球最大私募基金公司之一黑石(Blackstone)聯合創辦人兼行政總裁Steve Schwarzman在一個線上會議中接受外媒訪問時表示，美國經濟未來幾個月將出現「V形」復甦。

他相信，在經濟停擺後，未來數月將出現大V復甦。然而，他續指，雖然市場正在得益於流動性以及疫情最終會得到控制的樂觀情緒，但相信經濟「需要相當長的時間才能同步回升到2019年的水平。

著名對沖基金經理、Pershing Square舵手阿克曼(Bill Ackman)在同一會議上表示，相信經濟將在年底前開始復甦，並在2021年下半年恢復正常。

他指出，隨着大量資源投入應對抗疫危機，各方面都在逐步好轉。

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