與英特爾15年聯盟結束！Apple擬年底前推自家晶片

蘋果公司(Apple Inc)周一(22日)在WWDC開發者大會上宣布，旗下Mac電腦將使用自主設計晶片，意味着其與英特爾(Intel)長達15年的聯盟即將結束。

Apple股價周一創收市新高，收報358.87美元，升2.62%；Intel股價收報60.09美元，升0.79%。

行政總裁庫克表示，首批採用蘋果設計晶片的Mac將於今年年底前上市。他又稱，蘋果也在研究採用英特爾晶片的機型。

庫克說：「當我們做出大膽改變時，原因簡單而有力：為了生產出更好的產品... Mac正轉型為使用我們自己的蘋果晶片。」

蘋果晶片負責人Johny Srouji稱，新的晶片將提高蘋果電腦的安全性和電池壽命，而開發人員需要編寫與新產品兼容的應用程序版本，以使軟件平穩運行。然而，蘋果也將提供後備功能，以使舊應用程序可以在新系統上運行。蘋果稱，微軟和Adobe已經開始分別更新Office和Photoshop。

蘋果將發布支持新晶片的Mac作業系統主要新版本Big Sur。這個設計看上去類似於iPhone和iPad，具有圓滑的應用程序圖標、半透明、通知提示框及iOS 14的新桌面控件功能。

事實上，Mac不再像過去那樣構成蘋果關鍵的收入動力，但每年可穩穩銷售約2,000萬台，帶來約2,500億美元收入。不過，這也是蘋果保住專業市場的關鍵，有助於刺激iPhone、AirPods和Apple Watch等更受歡迎的產品銷售。

對英特爾而言，與蘋果分道揚鑣帶來的打擊更具象徵意義而非財務意義。Sanford C. Bernstein分析師Stacy Rasgon估計，整個Mac電腦產品線對英特爾全年收入的貢獻不足5%。他表示，更讓人擔憂的是蘋果此舉可能會促使其他電腦製造商採取類似行動。

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