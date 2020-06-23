聯邦制藥控股股東折讓配股 套現逾7.8億元
2020年06月23日 07:25
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聯邦制藥(03933)公布，接獲公司控股股東Heren Far East Limited(「Heren」，一間以家族成員蔡海山、蔡紹哲及寧桂珍(統稱「蔡氏家族」)為受益人所成立的家族信託間接全資擁有的公司)通知，於2020年6月22日Heren配售最多1.08億股該公司股份，配售價7.24港元，較上日收市價7.7元折讓約5.9%，配售股份佔已發行股本約5.96%；共套現逾7.8億元。
配售事項完成後，蔡氏家族及其家族信託將繼續持有至少52.58%公司已發行股本(假設自該公告日期起直至配售事項完成止，公司已發行股本概無變動)。
待配售協議之條件獲達成後，配售事項預計將於2020年6月26日完成。
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