聯邦制藥控股股東折讓配股　套現逾7.8億元

配售事項完成後，蔡氏家族及其家族信託將繼續持有至少52.58%公司已發行股本(假設自該公告日期起直至配售事項完成止，公司已發行股本概無變動)。

待配售協議之條件獲達成後，配售事項預計將於2020年6月26日完成。

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