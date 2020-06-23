【專家點評】創業板註冊制長線利好內地科技股

6月12日晚上，證監會公布了創業板改革試點註冊相關制度規則，與此同時，深交所發布了八項主要業務規則及十八項配套細則、指引及通知。金融IT行業驅動因素主要體現於變化，中國內地的資本市場遠未成熟，有非常巨大的發展空間，隨着內地資本市場逐漸走向成熟，以證券IT為主的金融IT也會加速發展。

另外，創業板註冊制、科創板、再融資新規等新一輪政策放鬆，加上5G主導新一輪科技創新周期之下，中長期看來，科技投資仍將是市場主綫。5G+AIOT時代到來，新冠疫情加速終端場景應用落地，AIOT是AI和IOT兩者融合，將人工智能AI賦能物聯網IOT，再結合5G技術，將萬物互聯、人機交互做全產業延伸和融合，計算機行業在整個5G+AIOT產業鏈中佔據重要地位。

電腦行業在整個5G+AIOT產業鏈中佔據重要地位。根據愛立信(Ericsson)報告，AITO產業鏈組成部分包括硬件及終端機(25%)、通信服務(10%)、平台服務(10%)及軟件開發、系統集成、增值服務(55%)。AI時代，IOT連接的設備數比移動互聯網時代大十倍以上，而IOT+AI+5G，可以令未來所有設備無鏠連接在一起。IOT成功關鍵在於硬件、軟件、網絡、雲端能否全部AI化。如果說IOT解決底層連接和數據傳輸的問題，AIOT則更強調應用服務，強調後端處理能力，具體體現在計算機行業中各個垂直細分領域的解決方案中。在防控中遠程問症、疫情地圖、人群追蹤及在綫教育、遠程辦等方面催生的場景應用，將會在後疫情時代逐漸常態化，並得以持續拓展。

據工信部最新數據統計，2020年一至四月，軟件業復工復產成效明顯，軟件業務收入、利潤、人員工資總額按年增長逐步回升。一至四月份，內地軟件業完成軟件業務收入20,830億元人民幣，按年下跌0.1%，去年同期按年增長14.9%，下跌幅度較上一季收窄6.1。

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