【市前重點睇】道指升153點 紐油重上40美元
2020年06月23日 07:58
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●美匯指數跌至97.03，離岸人民幣(CNH)高見7.0563，港匯見7.7503，美元兌日圓處106.93，歐元升至1.1274，英鎊漲至1.2493。金價見1,755美元。布油報43.08美元，紐油升上41.12美元。道指期貨升逾百點。
●道指收報26,024點，升153點或0.59%；標指收報3,117點，升20點或0.65%；納指收報10,056點，升110點或1.11%，創收市新高。 https://bit.ly/2AZEDeL
●蘋果公司在WWDC開發者大會上宣布，旗下Mac電腦將使用自主設計晶片，意味着其與英特爾長達15年的聯盟即將結束。
●軟銀擬擬出售約1.98億股美國第三大電訊商T-Mobile股份，價值高達210億美元。
●美國5月二手樓銷售跌9.7%，遜預期。
●美國10年期國債孳息率升1.48點子，報0.7085厘。
●港股ADR指數收報24,637點，升125點或0.51%。
●即月恒生指數夜期收報24,651點，升195點，高水140點，成交19,495張。
●紐約7月期油收報每桶40.46美元，升0.71美元或1.79%，為自3月6日以來首次收市升穿40美元關。布蘭特8月期油收報每桶43.08美元，升0.89美元或2.11%。
●紐約8月期金收報每安士1,766.4美元，升13.4美元或0.8%，創自4月14日以來收市新高。
●英國富時100指數收報6,244點，跌47點或0.76%；法國CAC指數收報4,948點，跌30點或0.62%；德國DAX指數收報12,262點，跌67點或0.55%。 https://bit.ly/2Nmy9sU
●德國央行料該國第二季經濟收縮近10%，從7月份直至年底，通脹將「顯著為負」。
●台灣5月失業率續創2013年來最高，失業人數增幅較4月趨緩。
●中環甲廈半成閒置，嘯後最「空」。 https://bit.ly/2YpVpMV
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