【市前重點睇】道指升153點　紐油重上40美元

●美匯指數跌至97.03，離岸人民幣(CNH)高見7.0563，港匯見7.7503，美元兌日圓處106.93，歐元升至1.1274，英鎊漲至1.2493。金價見1,755美元。布油報43.08美元，紐油升上41.12美元。道指期貨升逾百點。

●蘋果公司在WWDC開發者大會上宣布，旗下Mac電腦將使用自主設計晶片，意味着其與英特爾長達15年的聯盟即將結束。

●軟銀擬擬出售約1.98億股美國第三大電訊商T-Mobile股份，價值高達210億美元。

●美國5月二手樓銷售跌9.7%，遜預期。

●美國10年期國債孳息率升1.48點子，報0.7085厘。

●港股ADR指數收報24,637點，升125點或0.51%。

●即月恒生指數夜期收報24,651點，升195點，高水140點，成交19,495張。

●紐約7月期油收報每桶40.46美元，升0.71美元或1.79%，為自3月6日以來首次收市升穿40美元關。布蘭特8月期油收報每桶43.08美元，升0.89美元或2.11%。

●紐約8月期金收報每安士1,766.4美元，升13.4美元或0.8%，創自4月14日以來收市新高。

●德國央行料該國第二季經濟收縮近10%，從7月份直至年底，通脹將「顯著為負」。

●台灣5月失業率續創2013年來最高，失業人數增幅較4月趨緩。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626