【股民熱話】騰訊升近歷史高位　何解恒指離頂仲差近九千點？

騰訊股價在2018年1月29日見歷史高位476.6元後便反覆回落，至同年低見251.4元才見底，之後反覆回升，今年3月受疫情影響，股價一度回試330元水平，惟4月內地疫情受控，加上騰訊受惠疫情期間大量居民「宅」在家打網絡遊戲，網上社交和購物模式更為普遍，故被視為疫下大贏家，股價成功突破400元關。本周初更升穿470元關，與歷史高位只是一步之遙。若以5月21日收市至周一高位計，累升達15%，相等於貢獻恒指接近400點升幅。

所以話，呢幾年散戶買港股賺錢，揀股十分之重要。若然手持港企股、中、港傳統經濟類股如銀行、能源、汽車股等，想贏錢都幾難，皆因呢啲股份業務備受中美經貿戰、香港政治問題，以及全球經濟衰退打擊需求面等因素衝擊，仲有唔少今年因疫情停發或減股息，真係好閉翳！

反而，新經濟股礙於取勝於內地獨有的商業模式，估值未受傳統經濟產業或海外股份估值束縛，自由發揮下，想像空間大，配合市場流動性充裕，以及中美角力下，中概股要「避難」來港第二上市，班投行順水推舟推高現成科企股估值以便配合中概股招股活動。種種因素下，騰訊表現遠遠跑贏大市，不無原因。

所以，別再問係騰訊太貴定恒指太便宜之類的問題，畢竟兩者本來就沒有必然關係。未來一段時間，新經濟股繼續跑贏大市的機會甚大，而若然新經濟真係炒過龍，要調整抖氣，也不一定就必然輪到傳統經濟股接力炒上，皆因論經濟前景，傳統經濟仍然缺乏炒作理由。

換言之，當大家見到騰訊等強勢股開始掉頭向下，即係連大市火車頭都冇力向上的話，大概就係抽身離場「割禾青」的時候！

東網財經專欄作者 帥哥

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