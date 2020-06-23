【專家點評】古勝：微盟集團咪亂博反彈？

港股繼續窄幅上落，尋日(22日)恒指收報24,511點，雖然收市企喺10天線樓上，但仍然喺收窄三角形之中，未見突破，未來關鍵是爬上24,600點，大市先有望重回25,000點水平。之前講過，7月睇淡的理由有唔少，芬佬、維穩力量亦唔可能托市托到天荒地老，仲要臨近半年結、期指結算；而且，早一兩個星期的板塊輪流炒都唔見埋，依家只係頂住騰訊及港交所。老古不禁要問，7月港股會唔會變咗另一幅光景？

因此，尋日微盟股價應聲而下，一度大跌16%至8.22元，最終收報8.64元，跌12%，成交金額約25億元。睇走勢，該股一舉跌穿10天及20天線，由近月高位10.4元計算，高低位調整幅度已屆2成，短線或見反彈，但中線仍有調整風險。睇好其前景者，最好等跌定再考慮分注入市。

東網財經專欄作者 古勝

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