【專家點評】陳蓓敏：中移受惠5G建設

美國新確診數據仍在增加，但總統特朗普申明不會再實施封鎖措施。美國持續申領援助人數亦在高位，逾2,000萬人。國際貨幣基金組織(IMF)下調全球經濟負增長3%預測，美國料見倒退5.9%，中國微增長1.2%。中美代表在夏威夷會面，雖然未見詳情透露，市場估計中方將繼續增加向美方採購農業產品，以緩和雙方關係。未來媒體將主場焦點放在總統選戰情況。拜登無論在民調支持度和眾籌皆稍勝特朗普。

亞太區內股市牛皮。本周四是端午節，國內將休市兩天。有報道指外資連續18個月增持中國債券，外資在國內債市佔比達2.6%，總持量達2.42萬億元，主因受收益率推動，中美10年期國債收益利差逾200基點，創十年高位。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。筆者及客戶持有港交所。另客戶持有騰訊)

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