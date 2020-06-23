亞洲股市：日股曾升逾200點 韓澳股齊漲1%
2020年06月23日 08:36
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(Getty Images圖片)
美股三大指數低開高走，其中以科技股為主的納指更創收市新高；亞洲主要股市向好，日本日經225指數大幅高開198點或0.89%，報22,636點，最新升幅擴大至229點或1%，至22,666點。
軟銀漲逾2%。據外媒報道，軟銀集團將出售1.98億股美國第三大電訊商T-Mobile的股份，價值高達210億美元，所出售的股份相當於軟銀約65% T-Mobile持股。
南韓首爾綜合指數亦高開22點或1%，報2,149點，其後再升至2,158點，上升31點或1.4%，至2,158點。
澳股穩升，並一度漲60點或近1%，報6,118點。
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