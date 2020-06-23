【專家點評】陳正犖：房託也有「新經濟」概念

環球經歷了嚴峻的經濟及金融震盪後，市場顯著反彈。受制於封鎖措施，早前在接近三個月內，經濟活動見過歷來最急劇的收縮，目前逐步恢復。當然重要的經濟環節或者會復甦較快，不過我們相信一些社交距離較密切的活動，回穩進度將較慢，故此未來幾年非常規貨幣及財政寬鬆政策或持續。

繼美國迅速推出規模龐大的財政刺激措施後，歐洲似乎就未來1年加大財政措施力度更有共識，或帶動信貸需求增長，歐洲央行可加以配合提振經濟。加上油價周期性前景漸趨明朗，歐洲央行及聯儲局有望維持更長時間的寬鬆政策，歐元區股票自2月以來下跌16%，我們對歐洲整體股票，甚至區內新興市場股票，看法沒有之前那麼悲觀。我們繼續偏好亞洲新興市場及拉丁美洲股票，美股策略方面對大型股整體看法中性，投資者反而可留意中小型股份機會，年初至今累計股價仍顯著下跌，落後於大型股，往績顯示，中小型股份在復甦初期回報前景通常最強勁。

環球房地產信託基金自3月下旬以來已經大幅反彈，但今年累計仍下跌20%，當中與零售相關的房託累跌接近50%，公眾健康危機令他們較弱的基本因素雪上加霜，商務出行減少亦將會顯著遏抑酒店行業入住率。不過環球央行推出寬鬆措施，大幅調低利率，很多房地產投資工具的價格已反映極端悲觀情緒，經濟重啟或暗示地產股及房託基金基本面或出現較強復甦。

值得留意的是，有個別種類房託逆市顯著上升，從事通訊基站、數碼基建及電子商貿物流設施的房託，以數碼發展顛覆傳統經濟，成為當中贏家。投資者不妨在資產組合中，考慮增持房地產信託基金。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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