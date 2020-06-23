【專家點評】林嘉麒：美元走軟撐住大市

6月踏入第3個星期，也代表了2020年差不多也走了一半。恒指年內高位位於1月份的29,174點，而3月則見上半年的低位21,139點(相信未來5個交易日不會跌三千多點吧)，上下波幅8,035點，波幅高達38%。但要留意的是，第2季度開始，恒指卻游走於22,500至25,000點之間，指數降至約一成的波幅，嚴格來說是非常平穩。

雖然，第2季經歷了不少令人憂慮的壞消息，尤其是香港除了面對環球疫情陰霾影響經濟外，政治局勢的噪音多，但暫時未見影響本地投資氣氛。相反，港元持續走強，中概股回歸香港上市帶旺資金到港，同時投機者打賭美國利率將走至負利率水平，引來更多套利活動在香港進行，因此要香港金管局連翻接錢。

港股第2季確實有了「免疫力」，對經濟前景、疫情消息、政治糾紛等有了抗跌力，不過病過後常有翻發風險，我們不可以完全排除早前的負面消息會再擾亂港股第3季及下半年，所以時刻要保持警戒之心。

事實上，美國上周五又報告了3萬多宗新冠病毒感染病例，是5月1日以來確診的單日感染人數最高。美國多個州份，如內華達州、佛羅里達州、加州和亞利桑那州也報告了單日感染人數創歷史新高。疫情影響下，蘋果公司宣布再次關閉部分門店。再者，有貿易組織表示，郵輪公司已自願暫停所有航線，直到9月15日為止。局部停擺似乎再走回頭路，未來經濟復甦的道路將會更長，投資市場風向或者會再變。未來投資者假如一窩蜂避險的話，再發生3月時候的崩盤也說不定。

不過，暫時未需要擔心，由於美國超低利率下，中長線美元仍走軟，從而幫助高風險資產的價格穩定。例如南非蘭特和墨西哥披索等風險較高的貨幣、印尼盧比、俄羅斯盧布、澳元和挪威克朗等十國集團貨幣亦受益於套利交易，情況與香港相似，只要美元維持低利率走軟，就可安撫的投資恐懼，大市方面差極有限。

當然，我們要小心泡沫爆破的可能。首先，美股反彈已將預期市盈率推至近20年來最高水平。與此同時，彭博跟蹤的25個發達市場中，有9個市場的10年期國債收益率為負，其餘市場的10年期國債收益率遠低於其一年平均水平。市場現時傳出設定利率下限的刺激措施，未來通脹等問題將影響投資者利潤，不能排除大戶大手沽貨獲利的可能。這樣的話，泡沫最終可能破裂。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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