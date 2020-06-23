新股專輯：弘陽服務明起招股　集資最多4.3億元

截至去年底，弘陽服務在中國41個城市，合共管理94個物業項目，在管總建築面積約為1,580萬平方米，總合同建築面積約為2,760萬平方米。2019年全年溢利5,906.1萬元人民幣(下同)，按年增長79.02%；收入按年增加44.13%至3.48億元；毛利率為25.3%，按年上升5.3個百分點。

集資所得將用於尋求選擇性策略投資及收購；加強智能系統的研發及升級；提升服務質素；招募人才；營運資金及一般公司用途。

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