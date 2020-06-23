新股專輯：弘陽服務明起招股 集資最多4.3億元
2020年06月23日 09:15
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內地房產商弘陽地產(01996)大股東曾煥沙旗下物管公司弘陽服務(01971)周二(23日)起路演。據銷售文件，其於周三至下周二(24至30日)招股，每招股價介乎3.3至4.3港元，擬發行1億新股，其中10%為香港公開發售，集資規模3.3億至4.3億元，預期7月7日掛牌。
截至去年底，弘陽服務在中國41個城市，合共管理94個物業項目，在管總建築面積約為1,580萬平方米，總合同建築面積約為2,760萬平方米。2019年全年溢利5,906.1萬元人民幣(下同)，按年增長79.02%；收入按年增加44.13%至3.48億元；毛利率為25.3%，按年上升5.3個百分點。
集資所得將用於尋求選擇性策略投資及收購；加強智能系統的研發及升級；提升服務質素；招募人才；營運資金及一般公司用途。
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