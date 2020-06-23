壹傳媒業績連年虧損　股價瀉11%再創歷史新低

黎智英旗下壹傳媒連蝕5年！該公司周一(22日)公布，截至今年3月底止全年度股東應佔虧損逾4.15億元，按年擴大22.68%，而過去5年累蝕逾19億元。過去10年以來，公司累計虧損更逾27億元。

據壹傳媒截至今年3月底止年度業績報告，期內公司總收益按年跌11.1%至11.58億元。其中，管理層一直揚言致力開發的數碼業務，虧損達1.24億元；印刷業務虧損顯著擴大1.18倍至逾2.85億元。每股基本虧損15.8仙，公司不派發末期息。

香港《蘋果日報》期內日均銷量，按年減少13.4%。年度內《蘋果日報》的廣告收益，按年減少31.6%。而《台灣蘋果日報》的收益、廣告及發行收益俱下跌，分別按年減少約22.9%、31.5%及8.1%。

於今年3月31日，壹傳媒帳面值總額約3.61億港元之集團台灣物業已抵押予多家銀行，換取其獲授銀行融資。

展望未來數月，壹傳媒稱新冠肺炎繼續對香港及台灣的經濟帶來嚴峻挑戰，嚴重影響廣告商的支出，並為公司的收益帶來進一步壓力。

至於台灣《蘋果日報》(《台蘋》)周一下午亦證實，受新冠疫情影響致營運虧損，即日起分批資遣約140名員工，裁員範圍包括數位及紙媒編輯部共65人，業務及行政部門約75人，編裁員比率約為13%。

艾德證券期貨聯席董事陳政深稱，壹傳媒上年度業績倒退，很大原因是廣告收益下跌，相信廣告商冷待《蘋果日報》，非全因政治考慮，也是從商業、廣告效益等角度出發。另外，黎智英雖然多次呼籲市民訂閱蘋果日報電子版，但訂閱收入始終「有限數」，且不能持續增長。如公司不能讓市場憧憬有高收入增長，股價將難在現水平再突破。

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