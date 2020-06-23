股王破頂：陳偉聰料騰訊500元止步
2020年06月23日 10:05
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uSMART友信證券研究部總監陳偉聰建議投資者不要高追近期升勢凌厲的股份，如騰訊和港交所，預期再大升水位不多，例如騰訊於500元已經會見初步阻力。反而，其他新經濟股如阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)可博追落後，值博度會較高。另外，中資券商股、內房股、內需股等板塊亦相對看好。
他對港股後市不太睇淡，恒指短期有望先試早前高位25,300點。雖然白宮貿易顧問納瓦羅稱中美貿易協議已結束，但美國總統特朗普否認，反映暫時中美關係未有進一步惡化。另外，儘管新冠肺炎確診數字增加，但主要經濟體沒有再大規模封鎖經濟，死亡比例亦見回落，減輕了市場的憂慮，所以預期港股後市再升機會較大。
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