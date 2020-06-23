股王破頂：陳偉聰料騰訊500元止步

他對港股後市不太睇淡，恒指短期有望先試早前高位25,300點。雖然白宮貿易顧問納瓦羅稱中美貿易協議已結束，但美國總統特朗普否認，反映暫時中美關係未有進一步惡化。另外，儘管新冠肺炎確診數字增加，但主要經濟體沒有再大規模封鎖經濟，死亡比例亦見回落，減輕了市場的憂慮，所以預期港股後市再升機會較大。

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