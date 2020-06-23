新冠肺炎：瑞銀指疫情後　多達1/3員工或永久遠程工作

新冠肺炎疫情持續，不少企業轉變員工的工作模式。瑞銀首席營運官Sabine Keller-Busse表示，多達1/3的員工可能永久地遠程工作。

瑞銀在50個國家或地區擁有近70,000名員工，在疫情高峰期間，其80%的全球員工都在家中工作。該行目前正考慮允許員工按地區交錯返回辦公室辦公。

Keller-Busse透露，集團仍在評估哪些職位將重返辦公室。後勤崗位更有可能繼續遠程工作，而交易崗位則在辦公室進行會更為容易。但對於某些角色(例如準備首次公開募股的銀行家)，親自出席會議仍然很重要，而與富裕客戶的顧問聯繫，則可以繼續以遠程方式進行。

此外，Keller-Busse預計，其他銀行也將在家庭辦公和辦公室辦公之間進行類似的分拆，從長遠而言，對房地產的需求會有所減少。但如果發生第二波感染潮，該行準備好暫停或撤銷其回歸計劃。

瑞銀的競爭對手瑞信集團早前表示，在疫情影響下，網上銀行的興起可能會導致中期內房地產需求和僱員的減少。

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