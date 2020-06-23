全球經貿戰：白宮貿易顧問指中美貿協結束　道期曾冧400點

外媒報道，白宮貿易顧問納瓦羅評論指中美貿易協議「已結束」，將原因歸咎中國沒有及時公布新冠肺炎疫情。然而，美國總統特朗普其後在Twitter表示，與中國的貿協仍然完好無缺，希望中方繼續遵守協議的條款。美股期貨及人民幣急跌後回升。

道指期貨一度跌逾400點，低見25,514點後回升，最新升23點，報25,976點；標指期貨現升3點至3,113點，納指期貨微跌3點至10,121點。離岸人民幣(CNH)兌每美元曾跌見7.0882，最新報7.0676。

報道指，當被問及中國貿易協議的進展時，納瓦羅回答「它結束了」，但沒有說明1月份簽署的整個協議是否失效。中國外交部沒有立即回應置評請求。

瑞穗銀行首席亞洲貨幣策略師張建泰表示，如果評論是正確的，那事態發展將意味着中美緊張局勢全面升級。在美國大選之前，任何重新談判都將很困難。全球兩大經濟體之間的貿易戰的捲土重來將危及全球經濟的復甦。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626