股王破頂：彭偉新料騰訊衝上510元
2020年06月23日 10:28
東網電視更多新聞短片
騰訊控股(00700)和香港交易所(00388)周二(22日)開市創新高，京華山一研究部主管彭偉新表示，資金追入這兩隻股份，原因是騰訊已轉至多元業務發展，大行看好前景，令股份上升動力愈來愈大，券商目標價平均510港元。他預料騰訊升至510元水平機會較大(騰訊股價早上高見492.4元)，至於會否再突破，則要視乎未來業績公布。他建議投資者仍可買入騰訊，博仍有上升空間。
至於港交所，受惠中概股回歸，未來將會有新產品推出，看好其前景。他認為港交所現時在300元水平以上已到價，券商預期的400水平未必可以見到，之後仍要視乎何時公布新產品和A股相關期貨等交投會否活躍。
對於白宮貿易顧問發言表示終止中美貿易協議，他形容中美貿易協議不是真正終止，市場仍要觀望中美關係發展，很難預測未來升跌，市場要看未來中美言論，談判和美國總統選舉時間表，但出現中美貿易鬧翻的機會少。他預料恒指繼續在20天線(24,200點)之上。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！