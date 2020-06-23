股王破頂：彭偉新料騰訊衝上510元

至於港交所，受惠中概股回歸，未來將會有新產品推出，看好其前景。他認為港交所現時在300元水平以上已到價，券商預期的400水平未必可以見到，之後仍要視乎何時公布新產品和A股相關期貨等交投會否活躍。

對於白宮貿易顧問發言表示終止中美貿易協議，他形容中美貿易協議不是真正終止，市場仍要觀望中美關係發展，很難預測未來升跌，市場要看未來中美言論，談判和美國總統選舉時間表，但出現中美貿易鬧翻的機會少。他預料恒指繼續在20天線(24,200點)之上。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626