【專家點評】鄧聲興：中芯國際上望呢個價...
2020年06月23日 10:29
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由長江存儲實施的國家存儲器基地項目二期已於武漢開工。該項目計劃分兩期建設3D NAND閃存晶片工廠，一期項目規劃產能每月10萬片，二期將達到20萬片，總體投資240億美元。另外，國家不論在政策上及資金上扶持半導體行業發展，特別是為科創板的政策配套。中證監副主席方星海指出，目前已有14家半導體企業在科創板上市。中芯國際(00981)亦獲科創板股票上市委員會審核通過股份發行申請，相信新資金有利公司擴充營運資金。中芯受惠國產化趨勢，有利集團進一步提升研發技術。向上阻力位為27港元，向下支持位為22元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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