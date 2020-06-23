中國經濟：瑞銀汪濤料最壞時候已過　有減息空間

內地媒體報道，瑞銀中國首席經濟學家汪濤表示，現在中國國內經濟活動在恢復，雖然外需和國外供應鏈會有中斷的風險，但國內需求和國內供應鏈恢復力度和規模遠大於海外的拖累影響。展望下半年，該行認為雖然受疫情不確定性影響，中國經濟增長還有一定壓力，但最糟糕的時候(即第一季)已經過去了。

她續指，雖然全球經濟在第二季受疫情影響非常大，但是中國的出口體現非常強的韌性。隨着歐美國家限制措施逐步解禁，生產逐步得到恢復，但歐美國家需求不是特別旺盛，故未來中國出口下行壓力和風險還存在。同時，該行又擔心今年秋冬後，全球會否出現第二波疫情，對出口可能會造成新的壓力。

中國政府最近表態銀行讓利1.5萬億元人民幣(下同)救實體經濟。汪濤認為，1.5萬億的讓利規模初看比較大，但讓利如何解釋、具體如何執行還有待更多細則出台。從實現讓利益的路徑看，一方面是下調利息，包括貸款市場報價利率(LPR)、中期借貸便利(MLF)利率還有下降的空間。央行還有更大的空間通過降準、再貸款等釋放更多流動性，推動市場利率進一步下行。

她預計，今年內還會有50個基點的降準，以及更多的MLF降息等。目前債市和市場資金面的利率並未到上行拐點，還是有一定下降的空間。此外，她認為5月新增信貸社融的強勁勢頭可能不會在全年持續，但信貸社融增長還會保持上行趨勢，預計去年社融存量增速會在13.6%，目前這一增速在12.5%，還有一個百分點左右的上行空間。

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