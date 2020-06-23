港股格局：陳炳強料繼續炒股唔炒市
2020年06月23日 11:00
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，投資者關注新冠肺炎疫情會否出現第二波爆發，但同時環球央行放水、中概股回歸，以及內地資金流入，市場氣氛仍偏向樂觀。雖然正面及反面因素均存在，但不足以令港股出現較大突破，恒指上方阻力在25,300點，下方支持則在23,500點水平，料市場繼續炒股唔炒市。
三大中資電訊商公布5月份營運數據，陳指出，雖然數據反映內地5G用戶有持續增長迹象，但暫時未見到成為盈利增長動力，且4G用戶會否因此減少值得關注。而電訊股亦非「吃香」的板塊，短線弱勢未除，暫時不宜追落後。
陳炳強又指，騰訊控股(00700)近期重拾動力，突破高位已毫無懸念。若然下半年疫情仍然持續，「宅」經濟成為騰訊盈利增長動力，而資金亦持續流入，料可對其股價形成支持。不過，騰訊技術上已超買，短線或有機會出現調整，冇貨的投資者現時買入風險高，不妨再等等，有貨者可繼續坐貨「放紙鳶」。
另外，中芯國際(00981)於內地科創板上市獲批，帶動股價屢創新高。他認為上升動力仍然充足，但由於短線升勢過急，現水平調整風險高。未有貨者宜忍手待調整再入市，有貨則繼續持有。至於估值較低的同業華虹半導體(01347)，股價亦已升至年初高位，除非可以大成交突破23港元阻力，否則現階段不宜入市。
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