港股格局：陳炳強料繼續炒股唔炒市

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，投資者關注新冠肺炎疫情會否出現第二波爆發，但同時環球央行放水、中概股回歸，以及內地資金流入，市場氣氛仍偏向樂觀。雖然正面及反面因素均存在，但不足以令港股出現較大突破，恒指上方阻力在25,300點，下方支持則在23,500點水平，料市場繼續炒股唔炒市。

三大中資電訊商公布5月份營運數據，陳指出，雖然數據反映內地5G用戶有持續增長迹象，但暫時未見到成為盈利增長動力，且4G用戶會否因此減少值得關注。而電訊股亦非「吃香」的板塊，短線弱勢未除，暫時不宜追落後。

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