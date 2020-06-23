【大行觀點】光銀國際：美制裁中港將得不償失

光銀國際發表的《經濟觸角》研究評論指出，中美關係持續緊張，美國回應中國制定「港區國安法」，指出或將取消針對香港的一系列優惠措施，此舉引發市場對港元和美元之間聯繫匯率制度會否受損的擔憂。

香港作為連接東西方的金融中心，以其高度自由的金融和貿易制度吸引了眾多投資者，同時保障了其自身金融環境的穩定性和持久性。自1983年香港啟用聯繫匯率以來，此制​​度為其自身抵禦金融動盪提供了強大的緩衝，並夯實了外匯儲備。多年來，香港經歷了重重威脅，包括公共健康危機、中美貿易爭端、投機性金融襲擊以及本地社會動盪，聯繫匯率制度始終穩定運作，銀行體系內資本充足，流動性充裕，可以引導全球流動性直接流入實體經濟。

●美禁港美元交易可能性低

展望未來，市場擔憂因中美關係持續緊張，可能會導致美國暗自限制香港金融機構使用美元，從而破壞港元和美元之間的聯繫匯率制度。總的來說，聯繫匯率已經挺過了多次磨難，包括1997年至1998年的亞洲金融危機，2008年全球金融危機、2015年中國內地股市暴跌以及各類投機性貨幣襲擊，反映出這個走過37年的匯率制度具有強悍的穩定性以抵禦各類金融衝擊。該行認為在香港禁止美元交易的可能性極低，鑑於中國內地及香港在過去數十年來購買了大部分美國國債，若禁止在香港進行美元交易，將直接引發全球美元市場的動盪，從而衝擊全球貨幣體系的穩 定並引發新一輪的全球金融危機。

經歷過重重磨難，聯繫匯率制度愈發穩定。香港目前擁有4,400億美元的外匯儲備，同時擁有大量的美國國債。這些儲備相當於基礎 貨幣的兩倍，流通貨幣的六倍或港元貨幣供應 M3約46%，同時也是現金、貨幣需求以及儲蓄存款的總量。這一數字遠高於1997年亞洲金融危機和2008年次按危機時期，反映出聯繫匯率制度更加夯實，抵禦金融動盪的能力也大幅提高。

●聯匯制度經得起考驗

此外，銀行體系總結餘也能夠反映出聯繫匯率的穩定程度。銀行體系總結餘是指香港註冊銀行 在金管局開設的戶口，每日結算後的餘額。目前，最新的銀行體系總結餘達到1,265 億港元，此數據自今年3月開始一路攀升(3月為540億港元，4月為847億港元，5月為947億港元)，同時港元對美元匯率持續觸發強方兌換保證，表明港幣需求大，流動性充裕。

總的來說，在過去近一年的時間裏，儘管香港經歷着社會動盪以及新冠疫情的夾擊，但在聯繫匯率制度下，適時調節利率，關注交易區間的變動，保證了資金流動性穩定充裕，從而鞏固香港貨幣和金融體系的基礎。

●美若制裁中港 得不償失

香港幾十年來一直作為內地資本通往全球的橋樑，若美國取消香港的特殊優惠待遇，或將徹底改變香港的地位。就聯繫匯率來說，此制度是保證港元兌美元匯率始終保持在7.75至7.85的區間內。美國支付系統是基於SWIFT(環球同業銀行金融電訊協會)國際支付網絡系統以及紐約清算所銀行同業支付系統(Chips)，若美國將中國企業和金融系統剔除出美國支付系統，將可能引發新一輪的金融海嘯，帶領全球進入未知領域。

美國這一舉動將會阻斷中國獲得全球資金的機會，同時也將損害香港作為國際金融中心的地位。但是，若此「制裁」 成真，可能對美國自身經濟的打擊更為嚴重。美國經濟目前因疫情影響走入衰退，需要發行更多國債為經濟復甦提供資金，禁止中國這個持有眾多美國債券的參與者參與美元交易對美國自己來說可謂是「得不償失」。

●IPO活躍和利差擴大 支持聯匯穩定

香港作為內地和國際之間一條重要的橋樑，在美國或對香港實施「制裁」的威脅下，投資者擔心香港資本外流，並擔憂香港的未來地位，也從而對聯繫匯率制度的可持續性保有質疑。美國目前收緊了中國企業赴美上市的規定，促使更多中國企業選擇香港作為上市地，已在美國上市的公司也紛紛回流香港做第二上市。由於中概股接連回歸，IPO融資需求激增推高HIBOR，進而擴大了與LIBOR 之間的價差。

同時，更多的明星IPO或將接連登錄港交所，意味着港元套利交易將具有長期的吸引力。 IPO數量的增多以及息差不斷擴大吸引更多的國際資本走入香港，使得港元對美元匯率反覆觸及強方兌換保證。該行預計，下半年香港資本市場將會迎來更多優質內地企業上市，在活躍流動性的同時也將進一步穩定聯繫匯率。

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