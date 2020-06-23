港元拆息︰1個月回升至0.47厘

2020年06月23日 11:18
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    (中新社圖片)
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.12厘，連升兩日；1星期報0.27厘；與樓按相關的1個月續升至0.47厘，呈三連升；3個月企0.82厘水平。
    23/6/2020
    隔夜 0.12941厘
    1星期 0.27935厘
    2星期 0.43714厘
    1個月 0.47298厘
    2個月 0.68137厘
    3個月 0.82417厘
    6個月 1.06285厘
    12個月 1.33661厘
    22/6/2020
    隔夜 0.11643厘
    1星期 0.24452厘
    2星期 0.43679厘
    1個月 0.44595厘
    2個月 0.68917厘
    3個月 0.82595厘
    6個月 1.06607厘
    12個月 1.33518厘
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