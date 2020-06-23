港元拆息︰1個月回升至0.47厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.12厘，連升兩日；1星期報0.27厘；與樓按相關的1個月續升至0.47厘，呈三連升；3個月企0.82厘水平。

23/6/2020

隔夜 0.12941厘

1星期 0.27935厘

2星期 0.43714厘

1個月 0.47298厘

2個月 0.68137厘

3個月 0.82417厘

6個月 1.06285厘

12個月 1.33661厘

22/6/2020

隔夜 0.11643厘

1星期 0.24452厘

2星期 0.43679厘

1個月 0.44595厘

2個月 0.68917厘

3個月 0.82595厘

6個月 1.06607厘

12個月 1.33518厘

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626