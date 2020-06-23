股王破頂：散戶唔敢追 寧博其他股
2020年06月23日 11:18
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蔡小姐
騰訊控股(00700)周二早間升至493.8港元的歷史高位，不過散戶普遍「畏高」不敢高追。
散戶蔡小姐話：「依家騰訊咁貴，梗係唔買！佢之前曾經拆股，真正嘅股價更加高，所以我冇買騰訊，但就持有阿里巴巴(09988)，喺180至210幾元之間唔同位都買咗少少，暫時帳面都有賺。」
散戶鄧先生指：「之前喺400多元、440多元走咗兩轉騰訊都有賺，之後就冇再買番。騰訊創咗新高後，貨源歸邊，要升到幾多就幾多，但我唔會追，因騰訊市盈率好貴，咁多股買唔一定要買佢，寧願轉買一些收息股穩陣啲。」
散戶Edwin指：「有諗過追嘅，但如果買就唔買正股，應該會買衍生工具，唔會買正股，正股始終本金大，但潛在回報唔高。騰訊下一站一定係500元，之後睇吓500元企唔企得穩先，如果企唔穩嘅話，佢跌返落450元可以考慮再買過。」
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