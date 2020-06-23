股王破頂：散戶唔敢追　寧博其他股

散戶鄧先生指：「之前喺400多元、440多元走咗兩轉騰訊都有賺，之後就冇再買番。騰訊創咗新高後，貨源歸邊，要升到幾多就幾多，但我唔會追，因騰訊市盈率好貴，咁多股買唔一定要買佢，寧願轉買一些收息股穩陣啲。」

散戶Edwin指：「有諗過追嘅，但如果買就唔買正股，應該會買衍生工具，唔會買正股，正股始終本金大，但潛在回報唔高。騰訊下一站一定係500元，之後睇吓500元企唔企得穩先，如果企唔穩嘅話，佢跌返落450元可以考慮再買過。」

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